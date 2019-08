Die Rettung des Klimas ist auch ungerecht

Der Kampf gegen die Klimakrise benachteiligt ärmere Haushalte in reichen Ländern. Sie fahren keine E-Autos, haben keine Solaranlage am Dach und spüren es am stärksten, wenn die CO2-Steuer Sprit, Urlaubsflüge und Fleisch teurer macht.