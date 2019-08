Frequentis stockt Aufsichtsrat um B&C-Vertreterin auf

Das seit dem Frühjahr börsennotierte Wiener Technologieunternehmen Frequentis AG stockt seinen Aufsichtsrat von vier auf fünf Kapitalvertreter auf. Neu in das Kontrollgremium einziehen soll als Vertreterin des 10-Prozent-Aktionärs B&C die Betriebswirtschafterin Petra Preining (46). Besiegeln soll dies eine für 20. September geplante außerordentliche Hauptversammlung.

Preining, Absolventin der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, leitet seit Februar 2017 die B&C Innovation Investments GmbH. Beim Frequentis-Börsengang im Mai, ein Dual-Listing in Frankfurt und Wien, hatte die B&C-Gruppe - via B&C Privatstiftung - ihre Beteiligung an dem auf Flugkommunikation spezialisierten Hightech-Unternehmen auf 10 Prozent aufgestockt. Die B&C-Gruppe hält Mehrheitsanteile an Lenzing, Semperit und AMAG. Seit September 2017 sitzt Preining bereits im Semperit-Aufsichtsrat.

Satzungsgemäß kann der Frequentis-AR schon jetzt bis zu sechs Mitglieder umfassen, zu den vier Männern (als Kapitalvertreter) soll nun eine Frau hinzukommen. Begründet wird der Schritt in den HV-Unterlagen mit einer "Steigerung der fachlichen und geschlechterspezifischen Diversität". Von der im Aktiengesetz vorgeschriebenen quotenmäßigen Gleichstellung von Frauen und Männern sieht man sich nicht tangiert, da diese Bestimmung erst ab sechs Kapitalvertretern angewendet werden müsse.

Befinden sollen die Aktionäre auf der ao HV auch über die Verwendung des Bilanzgewinns von 2018. Die 41,692.464,69 Euro waren ja - auf Beschluss der ordentlichen HV am 8. April - vorläufig auf neue Rechnung vorgetragen worden. Nun wird die Zahlung einer Dividende von 0,10 Euro je gewinnberechtigter Stückaktie vorgeschlagen, in Summe 1,32 Millionen Euro. Der Rest von 40,372.464,69 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ausgeschüttet werden soll die Dividende ab 18. Oktober. Die Frequentis-Aktien notieren aktuell bei 16,00 Euro.

(APA)