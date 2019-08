Online-Makler Clark kommt nach Österreich

Wien. In Deutschland hat der digitale Versicherungsmanager Clark bereits 150.000 Kunden. Nun will das Unternehmen andere europäische Länder erschließen, als erstes Österreich. In weiterer Folge hat man unter anderem auch Frankreich und Spanien im Visier.



In Österreich plant das Versicherungs-Start-Up den Launch einer lokalen Version seiner App für Anfang 2020. Hierzulande sehe man großes Potenzial, da die Branche bei Online-Abschlüssen von Versicherungen noch am Anfang stehe, sagte Clark-Mitgründer Marco Adelt zur „Presse“.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft