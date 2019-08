Greenpeace kritisiert OMV-Chef Seele wegen Sagern zu Klimaproblematik

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat OMV-Chef Rainer Seele scharf kritisiert, nachdem dieser am Donnerstag am Rande des Forum Alpbach gefordert hatte, die Klimawandeldebatte nicht auf einzelne Unternehmen herunterzubrechen. Die OMV sei global einer der sogenannten Carbon Majors, also der 100 größten fossilen Unternehmen, die für 70 Prozent der Emissionen seit 1988 verantwortlich seien.

"Entschuldigung, ich stelle zwar das Benzin her, aber die CO2-Emissionen, die macht ihr", hatte Seele gesagt. "Ihr sagt immer, dass ich es bin, weil ich es herstelle - aber ihr fahrt das Auto", holte er die Gesamtgesellschaft in der Klimaproblematik mit ins Boot. "Den Menschen die Schuld in die Schuhe zu schieben ist schäbig", hieß es dazu von Greenpeace. "Die Verantwortung liegt bei den Unternehmen."

Zudem müsse die Politik handeln und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass durch Unternehmen nicht "noch mehr Schaden" angerichtet werde, so Greenpeace. Dabei scheinen sich die Umweltschützer und der OMV-Chef quasi einig: Auch Seele forderte Rahmenbedingungen, die es für die Unternehmen lukrativer machen sollten, auf neue umweltschonendere Techniken zu bauen.

(APA)