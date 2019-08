Marinomed: Teure Forschung

Das seit Februar börsenotierte Biotech-Unternehmen Marionmed hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr leicht gesteigert, unterm Strich aber Verluste geschrieben. Grund dafür seien vor allem hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Aufwendungen für den Börsegang gewesen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Auch für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit Verlusten.

"Unser Ziel ist langfristige Wertsteigerung", sagte Marinomed-CEO Andreas Grassauer laut Aussendung. Dementsprechend seien hohe Aufwendungen in Forschung und Entwicklung geflossen. "Diese Zukunftsinvestitionen spiegelten sich im Halbjahresergebnis wider, das plangemäß negativ war," so Grassauer.

Zwar stieg der Umsatz im Halbjahr von 1,52 Mio. Euro auf 1,66 Mio. Euro an, wegen hoher Kosten für den Börsegang sowie für F&E fiel jedoch das Betriebsergebnis (EBIT) von minus 1,78 Mio. auf minus 4,06 Mio. Euro. Unterm Strich verdoppelte sich der Verlust von 2,05 Mio. auf minus 4,90 Mio. Euro. Hier hätten sich jedoch auch Bewertungseffekte aus einer Wandelanleihe sowie die IPO-Kosten niedergeschlagen, so Marinomed.

Dennoch konnten wichtige operative Ziele erreicht werden: Mit dem Abschluss der Phase-III-Studie für das Allergiemedikament Budesolv sei ein Durchbruch erzielt worden. Derzeit laufe die Vorbereitung zur regulatorischen Einreichung von Budesolv. Auch die Carragelose-Produkte zur Behandlung von viralen Infekten der Atemwege seien gut am Markt etabliert und "auf einem sehr guten Weg, um von den starken Wachstumsperspektiven im Segment Allergien, Husten und Erkältungen zu profitieren", so Grassauer.

Im Jahresverlauf sollen weitere Investitionen in F&E getätigt werden, und zwar in neue Produkte auf Basis der Marinosolv-Plattform sowie in die klinische Entwicklung des Augenmedikaments Tacrosolv. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet das Unternehmen deshalb mit operativen Verlusten, aber auch mit mehr Aufträgen und höheren Umsätzen.

