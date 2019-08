WKÖ-Präsident: "Ich habe keine Koalitionspräferenzen"

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat heute, zu Beginn des Intensivwahlkampfes für die Nationalratswahl 2019, die Forderungen der Wirtschaft präsentiert: Weniger Bürokratie, weniger Steuern und mehr Bildung seien die zentralen Wünsche der Firmen, so Mahrer mit Verweis auf eine Umfrage unter 989 Unternehmern.

Gefragt danach, welche Regierung er sich nach der Wahl wünscht, meinte Mahrer: "Ich habe keine Koalitionspräferenzen." Es wäre aber gut wenn der eingeschlagene Weg der vorigen Regierung weitergegangen werde. Zu der bevorstehenden Herbstlohnrunde meinte Mahrer, dass es aufgrund der nachlassenden Konjunktur und der empirischen Wirtschaftsdaten "logisch" sei, dass die Abschlüsse unter dem Vorjahr liegen.

Als zentrale Wünsche der Wirtschaft formulierte Mahrer den Bürokratieabbau, eine Steuersenkung und Verbesserungen im Bildungssystem. Es sei in den vergangenen Jahren viel richtig gemacht worden, nun komme aber der konjunkturelle Abschwung in Deutschland belastend dazu. "Die deutsche Wirtschaft hat Grippe", so Mahrer.

Die Diskussion um den Klimaschutz sei eine gute und biete Chancen für die Unternehmen, man müsse den Herausforderungen aber mit Anreizen begegnen "und nicht mit der Keule kommen".

Keine Erbschaftssteuer

Die von der SPÖ geforderte Erbschaftssteuer für große Vermögen lehnen Mahrer und sein Generalsekretär Karlheinz Kopf ab, betonten sie am Freitag bei einer Pressekonferenz. Diese würde Betriebe und Arbeitsplätze gefährden.

Laut der Umfrage unter knapp 1000 Unternehmern sind sieben Prozent mit den derzeitigen Rahmenbedingungen der Wirtschaft sehr zufrieden - und genau so viele gar nicht zufrieden. Dass die neue Regierung den Kurs der ÖVP/FPÖ-Vorgängerregierung "auf jeden Fall" beibehalten soll bejahten 26 Prozent, 13 Prozent meinten "sicher nicht".

Als wichtigster Punkt wird laut Umfrage der Bürokratieabbau und die Senkung der Lohnnebenkosten sowie der Einkommenssteuer gesehen, relativ wenig Bedeutung wird etwas dem Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Verfahrensbeschleunigung bei Großprojekten zugemessen.

Grüne Wirtschaft übt Kritik

Die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, kritisiert, dass WKO-Chef Mahrer ein drängendes Thema komplett umschifft hat. „Die Wirtschaft wünscht sich als Antwort auf den Fachkräftemangel schon lange eine Neuauflage des Zugangs für Asylwerber*innen zur Lehre in Mangelberufen. Offenbar klammert Kurz-Freund Mahrer das Thema in Wahlkampfzeiten komplett aus und ignoriert Beschlüsse im Wirtschaftsparlament.“

Jungwirth ortet beim WKO-Chef einen bedenklichen Interessenskonflikt zwischen Parteifreundschaft und Wirtschaftsvertretung. „Aktuell haben wir eine Lücke von rund 162.000 Fachkräften in Österreich. Trotzdem hat Mahrer die Bedürfnisse der Wirtschaft aus Rücksicht auf den populistischen Kurs von Ex-Kanzler Kurz hintangestellt. Offenbar will er weiterhin der Lobbyist der ÖVP bleiben.“

