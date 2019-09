Junge Menschen informieren sich nur mäßig über Wirtschaft

Eine Umfrage des österreichischen Bankenverbandes mit der Bawag zeigt ein eher ernüchterndes Bild von den heimischen jungen Menschen. Auch wenn die Mehrheit der Befragten aktives Informieren für wichtig hält, sind bloß 42 Prozent interessiert, es tatsächlich zu tun. Am ehesten halten sich junge Wiener mit 53 Prozent auf dem Laufenden, am wenigsten die Salzburger mit 27 Prozent. Voll Berufstätige sind fast zur Hälfte am stärksten an Wirtschaftsthemen interessiert, gefolgt von jungen Erwachsenen in Ausbildung.

Die beliebtesten Informationsquellen sind die eigenen Eltern und die Familie. Aber auch das Internet spielt eine große Rolle. Überraschend dabei: Im Internet werden bevorzugt die Online-Ausgaben der traditionellen Tageszeitungen und klassische TV-Nachrichten als Wissensquelle genutzt.

Am meisten interessieren sich die jungen Erwachsenen für Berichte zur aktuellen Wirtschaftslage, die aber verständlicher formuliert sein sollten. „Entscheidend für einen guten Umgang mit Geld im Lebensalltag der jungen Menschen ist neben einem soliden Basiswissen die finanzielle Ausgangssituation im Elternhaus. Finanziell zufriedene Eltern vermitteln ihren Kindern tendenziell mehr Wissen rund um wirtschaftliche Themen im Alltag – ‚traditionelle‘ Medien spielen als Multiplikatoren für Wirtschaftsthemen eine wichtige Rolle“, kommentiert Enver Sirucic, CFO der Bawag Group, die Umfrageergebnisse.

Umfrage Insgesamt wurden vom Marktforschungsunternehmen marketmind 1.029 Personen aus ganz Österreich im Alter von 18 bis 29 Jahre im Frühjahr 2019 online befragt.

(red./herbas)