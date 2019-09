Haselsteiner kauft Ex-Haubenlokal Hanner für Vinzirast

Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner das frühere Haubenlokal Hanner in Mayerling ersteigert. Er stellt das Lokal laut dem Magazin Gewinn nun der sozialen Einrichtung Vinzirast zur Verfügung. 2016 wurde das mit drei Hauben ausgezeichnete Lokal und samt angeschlossenem Seminarhotel zugesperrt. Gerüchteweise zirkulierten immer wieder zahlreiche neue Pläne und Investoren, zu einer Umsetzung kam es jedoch nicht.

Nun wurde die Liegenschaft auf Betreiben der Gläubigerbank versteigert. Bestbieter für die 27.000 Quadratmeter Grund war mit 1,5 Millionen Euro die ZMI Gmbh aus Spittal an der Drau, die im Sommer 2019 auch als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen wurde. Hinter der ZMI GmbH steht die Privatstiftung von Hans Peter Haselsteiner. „Ich habe die Liegenschaft ursprünglich für eines meiner Kinder gekauft. Diesbezügliche Pläne haben sich aber zerschlagen. Nun habe ich die Immobilie der Vinzirast zur Verfügung gestellt“, wird Haselsteiner zitiert.

Die Vinzirast will dort in Zukunft Gemüse anbauen, einen Hofladen und Ferienzimmer eröffnen. Dort soll Menschen der Wiedereinstieg in das Arbeitsleben ermöglicht werden.

