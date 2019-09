Anton Paar expandiert mit Tochter ShapeTec nach Kärnten

Die steirische Anton-Paar-Tochter ShapeTec hat in Wolfsberg ein 16.000 Quadratmeter großes Firmengebäude vom Autozulieferer Mahle gekauft. Für ShapeTec aber auch für Anton Paar direkt soll dort produziert und gearbeitet werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die Anlage hat bei Vollauslastung eine Kapazität für 300 neue Mitarbeiter.

Starten will das Unternehmen im Jänner 2020 mit 40 bis 50 Mitarbeitern, die weitere Entwicklung sei auch von der Auftragslage abhängig, so eine Unternehmenssprecherin zur APA. Der Standort Wolfsberg werde sich auf Präzisionsblechfertigung, Zerspanung, Oberflächentechnik, Kunststoffspritzgußtechnik und Komponentenmontage spezialisieren.

Anton-Paar-Group-Vorstandsvorsitzender Friedrich Santner: "Hier in Kärnten können wir auf einen Arbeitskräftemarkt zugreifen, der uns derzeit an den aktuellen Standorten nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht." Wie viel das Unternehmen in den Standort Wolfsberg investiert, wollte man nicht bekanntgeben.

