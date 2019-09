Bawag/Refco-Prozess startet am 5. November in Wiener Neustadt

Der Strafprozess zur Causa "Blitzkredit" der Bawag an den strauchelnden US-Broker Refco im Herbst 2005 startet am 5. November am Landesgericht Wiener Neustadt. Bis 30. März sind 28 Verhandlungstage geplant, teilte Sprecherin Birgit Borns am Freitag auf APA-Anfrage mit. Vier Angeklagte müssen sich vor einem Schöffensenat verantworten.

Im mutmaßlichen Betrugsfall Bawag/Refco rund um einen 350-Millionen-Euro-Kredit wurde Anfang März Anklage gegen vier Spitzenmanager der damaligen Gewerkschaftsbank wegen Beitrags zum schweren Betrug bzw. Untreue erhoben. Beschuldigt werden der ehemalige Bawag-Chef Johann Zwettler, die früheren Vorstandsmitglieder Peter Nakowitz und Christian Büttner sowie ein weiterer Ex-Manager der Bank.

Der Prozess ist wegen Befangenheit vom Wiener Straflandesgericht nach Wiener Neustadt verlegt worden. Dieser Beschluss des Oberlandesgerichts Wien wurde gefasst, weil einer der Beschuldigten mit einer Wirtschaftsstaatsanwältin verheiratet ist.

(APA)