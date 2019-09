In diesen Bezirken sind die Mietpreise am höchsten

Wie viel Miete man in Österreich zahlen muss, hängt auch stark von der Region ab: Im Westen des Landes sind die mittleren Quadratmeterpreise derzeit bis zu dreimal so hoch wie im Osten des Landes, zeigen die Zahlen des Immobilienportals „Immowelt.at“. Neun der zehn Bezirke mit den höchsten Median-Preisen liegen in den westlichen Bundesländern Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Ausnahme ist die Stadt Wien.

Die teuersten Bezirke Innsbruck-Stadt Tirol 17,50 € Salzburg-Stadt Salzburg 15,40 € Dornbirn Vorarlberg 14,70 € Bregenz Vorarlberg 14,60 € Feldkirch Vorarlberg 14,60 € Kitzbühel Tirol 13,80 € Wien Wien 13,70 € Innsbruck-Land Tirol 13,10 € Kufstein Tirol 13,00 € Hallein Salzburg 12,60 € Salzburg-Land Salzburg 12,60 €

Spitzenreiter ist allerdings nicht die Bundeshauptstadt, sondern Innsbruck: Immowelt.at begründet das mit dem nur begrenzt verfügbaren Bauplatz. „Dieser Umstand, gepaart mit einer großen Universität und einem anhaltenden Bevölkerungswachstum, macht Wohnraum in der Tiroler Hauptstadt sehr begehrt“, heißt es in einer Aussendung. Die angebotenen Wohnungen sind zudem meist in gehobenem und saniertem Zustand, was den Preis weiter in die Höhe treibt.

Je weiter man sich in östliche Richtung begibt, desto mehr fallen die mittleren Quadratmeterpreise. Die günstigsten Bezirke befinden sich in Kärnten, Oberösterreich und Burgenland.

Die günstigsten Bezirke Bruck-Mürzzuschlag Steiermark 7,40 € Gmünd Niederösterreich 7,40 € Lilienfeld Niederösterreich 7,30 € Güssing Burgenland 7,20 € Murtal Steiermark 7,10 € Oberwart Burgenland 7,10 € Voitsberg Kärnten 7,10 € Oberpullendorf Burgenland 6,90 € Rohrbach Oberösterreich 6,70 € Sankt Veit an der Glan Kärnten 5,50 €

