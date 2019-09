Arbeitskonflikt stört in Wien Flugverkehr

Wien. Nicht nur in London ist der Flugverkehr seit Montag massiv gestört, weil die Piloten der British Airways ihren Arbeitskampf am Dienstag fortgesetzt haben. In Wien könnte es heute, Mittwoch, ebenfalls zu Ausfällen von Flügen kommen, allerdings in weitaus geringerem Ausmaß. Der Grund: die Betriebsräte von AUA, Eurowings, Level und Lauda halten ab neun Uhr Betriebsversammlungen ab.

Bereits seit Monaten rumort es in der Luftfahrtbranche in Wien zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Gewerkschaft spricht von Lohn- und Sozialdumping, das aus einem harten Preiskampf der in Wien stationierten Billigfluglinien herrühre. Die Gewerkschaft Vida verlangt einen Branchen-Kollektivvertrag. Bis dato hält die Wirtschaftskammer jedoch an ihrem Nein zu einem Branchen-Kollektivvertrag fest. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.09.2019)