Gibt es nicht genug saubere Energie für alle?

Wien. Den geplanten Umstieg auf eine emissionsfreie Zukunft wird Österreich nicht im Alleingang schaffen. Laut einer aktuellen Studie des Austrian Institute of Technology (AIT) gibt es zwar theoretisch genug Potenzial an Erneuerbaren im Land, um den gesamten Energiebedarf (nicht nur bei Strom) der heimischen Industrie abzudecken. Für die Privathaushalte würde das aber nicht mehr ausreichen. Um auch Verkehr, Private und Landwirtschaft zu versorgen, müssten rund 31 Prozent des Endenergiebedarfs (97 TWh) importiert werden.

Aktuell braucht die heimische Industrie rund 30 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs (94 TWh). Prognostiziert wird ein Zuwachs auf bis zu 108 TWh. Dem gegenüber stehe ein Gesamtpotenzial an Erneuerbaren von 231 TWh. Die Autoren prognostizieren einen Anstieg des jährlichen Strombedarfs auf 32 bis 66 TWh. In beiden Szenarien rechnen die AIT-Forscher damit, dass Österreich Ökostrom aus dem Ausland zukaufen müsste, um den Bedarf zu decken. Damit scheint ein klares Ziel der früheren Bundesregierung bereits außer Reichweite: Österreich hat es sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, sich bis 2030 zumindest bilanziell zu hundert Prozent mit Ökostrom aus dem eigenen Land versorgen zu können.

Branche verspricht mehr

Kritik an dieser Darstellung kommt vom Dachverband Erneuerbare Energie Österreich: Die Studie sei ein guter Ausgangspunkt, liefere aber doch ein verzerrtes Bild ab. So hätten die AIT-Forscher keinerlei Effizienzsteigerungen für die industriellen Prozesse einberechnet. Auch das Ausbaupotenzial für Erneuerbare in Österreich liegt aus Sicht des Dachverbands deutlich über den Annahmen des AIT. (auer)

