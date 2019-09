Agrana bleibt nach schwächerem Halbjahr bei der Prognose

Der börsennotierte Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern Agrana hat im Halbjahr (1. März bis 31. August) beim Betriebsergebnis (EBIT) einen Einbruch von 17,9 Prozent auf 51,7 Millionen Euro verzeichnet. Der Konzernumsatz nach sechs Monaten betrug nach 1,26 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des vorigen Geschäftsjahres nunmehr 1,25 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen Montagmittag mit.

Das Zuckersegment entwickelte sich erwartungsgemäß deutlich schwächer. Aber auch im Segment Frucht gab es einen starken EBIT-Rückgang, weil die Marktentwicklungen hinter den Erwartungen zurückblieben. Aufgrund der Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr im Fruchtzubereitungsgeschäft und in Erwartung einer schwächeren Apfelernte für den Fruchtsaftkonzentratbereich sei auch für das Gesamtjahr mit einem deutlichen EBIT-Rückgang zu rechnen. Das Betriebsergebnis in der Sparte Stärke stieg zum Halbjahr durch höhere Erlöse beim Bioethanol aber signifikant.

Insgesamt bestätigte die Agrana am Montag ihre Prognose fürs Gesamtjahr, wonach durch Ergebnisverbesserungen im Stärke- und Zuckerbereich das Konzern-EBIT 2019/2020 deutlich ansteigen werde. Details zum Halbjahresergebnis, etwa den Nettogewinn, will die Agrana am 10. Oktober veröffentlichen.

Alleine im zweiten Quartal (1. Juni bis 31. August) betrug das Agrana-EBIT 20,8 Millionen Euro (26,0 Millionen Euro im Vergleichszeitraum). Der Konzernumsatz von Juni bis August Monaten betrug 611,6 Millionen Euro (630,7 Millionen Euro).

Dia Agrana leidet im Zuckersegment seit längerem am Aus der EU-Zuckermarktordnung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es alleine in der Zuckersparte einen Umsatzeinbruch von rund 150 Millionen Euro auf rund 500 Millionen Euro. Der Konzern profitiert aber von der Diversifizierung seiner Geschäftsfelder.

(APA)