170.000 Menschen arbeiten in Österreich, leben aber im Ausland

Wien. Dass am Bau oft Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, ist hierzulande nichts Ungewöhnliches. In der Regel sind diese aber in Österreich geboren, oder haben zumindest ihren dauerhaften Wohnsitz im Inland. In den vergangenen Jahren sind aber auch immer öfter Menschen als Maurer oder Elektriker tätig, die eigentlich in einem anderen EU-Land leben und nur für einige Monate bei uns beschäftigt sind. Das zeigt der „International Migration Outlook“ der OECD, der am Mittwoch veröffentlicht wurde und in dem sich die Industrieländer-Organisation erstmalig das Thema der temporären Arbeitsmigration angesehen hat.



Demnach hatte im Vorjahr bereits knapp jeder zehnte Bauarbeiter auf den heimischen Baustellen seinen Lebensmittelpunkt nicht in Österreich. Österreich hat damit den zweithöchsten Wert innerhalb der EU. Nur in Luxemburg, das aufgrund seiner geringen Größe einen Sonderfall darstellt, ist die Situation noch drastischer. Dort sind sogar doppelt so viele temporäre Arbeitsmigranten und Tagespendler aus dem Ausland am Bau beschäftigt, wie Inländer. In vergleichbaren Ländern wie Belgien, Dänemark aber auch Deutschland ist hingegen nur etwa jeder 25. Arbeitnehmer am Bau ein temporärer Arbeitsmigrant.

