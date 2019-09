Die Duty-Free-Flächen auf dem Flughafen Wien werden weiter von dem deutschen Anbieter Heinemann betrieben. Flughafen und Gebrüder Heinemann haben ihren Vertrag bis 2030 verlängert.

Heinemann will in den kommenden zehn Jahren die bestehenden Flughafen-Shops zum Teil neu gestalten und erweitern. Es geht auch um die Süderweiterung im Terminal 3. Heinemanns Verkaufsfläche am Airport wird damit von 4.000 auf etwa 5.700 Quadratmeter anwachsen, teilten die Vertragspartner am Freitag mit. Begonnen hat Heinemann in Schwechat 2003 mit drei Shops von Burberry, Hermes und Boss. Vier Jahre später übernahm das deutsche Familienunternehmen am Flughafen auch die Duty-Free-Shops. Aktuell betreibt der Hamburger Konzern (Umsatz weltweit: 4,6 Mrd. Euro) am Flughafen Wien neun Duty-Free-Läden und einen Crew-Shop.

(APA)