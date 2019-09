Herbstlohnrunde startet mit ersten Verhandlungen für Metaller-KV

Heute (Montag) Vormittag startet die Herbstlohnrunde mit den Metallern. Zuerst (11 Uhr) kommt es zur traditionellen Forderungsübergabe durch die Gewerkschafter an die Arbeitgebervertreter in der Wirtschaftskammer. Danach gibt es auch gleich die erste Verhandlungsrunde. Der Abschluss im Metaller-KV gilt als richtungsweisend für die Verhandlungen in anderen Branchen.

Im Vorfeld hatte die Gewerkschaft eine "Erntezeit für Beschäftigte" ausgerufen, weil es in der Metallbranche in den vergangenen Jahren gut lief. Die Arbeitgeber sehen hingegen wenig Spielraum aufgrund der Konjunkturabkühlung: "Die Party ist vorbei", hatte es von dort geheißen.

Der KV-Abschluss in der Metalltechnischen Industrie gilt als richtungsweisend für die Herbstlohnrunde mit vielen weiteren Kollektivvertragsverhandlungen. Die Lohnrunde findet diesmal in Zeiten der vorgezogenen Nationalratswahlen und der anlaufenden Koalitionsverhandlungen statt.

Voriges Jahr einigten sich der Metaller-Fachverband FMTI und die Gewerkschaft nach sieben Runden auf einen Abschluss mit einem durchschnittlichen Entgelt-Plus von 3,46 Prozent gestaffelt nach Einkommen. Davor lag das KV-Plus bei 3,0 Prozent für 2018, 1,68 Prozent (2017), 1,5 Prozent (2016) und 2,1 Prozent (2015). Alleine in der Metalltechnische Industrie arbeiten rund 126.500 Menschen.

Nicht nur die Metaller verhandeln

Die Gewerkschaft der PRO-Ge, die sich für rund 13.000 Arbeitnehmer in der österreichischen Fleischindustrie und im Fleischergewerbe einsetzt, fordert Lohnerhöhungen von mindestens 2,8 Prozent. Der zweite Streitpunkt der KV-Verhandlungen betrifft laut dem Gewerkschafter die Umsetzung eines OGH-Urteils, wonach Umziehzeiten als Arbeitszeiten abzugelten sind. Die Arbeitgeberseite habe diese Bezahlung der Umkleidezeit der Lohnerhöhung gegenrechnen wollen. "Das ist klarerweise nicht sehr zielführend", kommentiert Kinslechner. "Wir werden sicher nicht zulassen, dass den Arbeiterinnen und Arbeitern mit einer Hand ausbezahlt wird, was ihnen mit der anderen aus der Tasche gezogen wird. Die Betriebsversammlungen in den letzten Wochen geben uns für die nächsten Verhandlungen enormen Rückenwind."

