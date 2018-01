Rainer Seele: „Die OMV ist mehr als Russland“

Was erwarten Sie als Chef eines teilstaatlichen Konzerns von der neuen Regierung? Die FPÖ gilt immerhin als russenfreundlich.



Rainer Seele: Als Unternehmen, das sich weiter internationalisieren will, sind Auslandsreisen mit Regierungsmitgliedern für uns besonders wichtig. Da geht es aber nicht um die Einstellung zu Russland. Die OMV ist mehr als Russland. Die neue Strategie, die ich im März vorlegen werde, wird zeigen, dass es für uns noch viel mehr gibt.



Sie wollen die OMV künftig noch stärker in politisch instabile Regionen führen. Wohin genau?

("Die Presse", Printausgabe vom 20.01.2018)