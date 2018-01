Ölpreise setzten Höhenflug fort

Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 71,01 US-Dollar (57,49 Euro) und damit 27 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 66,31 Dollar.

Bereits am Mittwoch hatten die Preise für Öl nach der Bekanntgabe von Regierungsdaten zu den US-Ölreserven deutlich angezogen. Die Ölreserven sind demnach in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel auf 411,6 Millionen Barrel gefallen. Es war der zehnte Rückgang auf Wochensicht in Folge.

(APA/dpa)