OECD: Steuern auf Energie sind viel zu niedrig

Wer in der EU eine Tonne klimaschädliches Kohlendioxid in die Luft blasen will, muss dafür niciht allzu tief in die Tasche greifen. Die Verschmutzungsrechte kosten mit knapp zehn Euro etwa so viel, wie eine kleine Pizza. Viel zu wenig, um irgendjemanden ernsthaft vom Verbrennen fossuiler Brennstoffe abzuhalten. Will die Menschheit die Erderwärmung dennoch wie geplant auf niedrigem Niveau einpendeln, sind nicht nur die Aktivisten von Greenpeace und Co. gefragt, sondern die Finanzminister der Welt, sagt die OECD. Die Besteuerung von Energieträgern könnte große Effekte haben - wenn sie endlich richtig eingesetzt würde.

Bisher ist das genaue Gegenteil der Fall, so das Ergebnis der Studie "Taxing Energy Use", die der Thinktank der Industriestaaten soeben vorgelegt hat. Darin haben die Experten die Energiesteuern in 42 Industrienationen untersucht. Die Ergebnisse sind aus umweltpolitischer Sicht erschütternd: In fast allen Staaten weltweist sind die Steuern auf Energie viel zu niedrig, um einen steuernden Einfluss auf unseren Umgang mit klimaschädlichen Rohstoffen zu nehmen, heißt es in der Studie. Die Steuerlast auf Kohle, den klimaschädlichsten aller Energieträger, liegt in vielen Fällen überhaupt bei Null.

Schließen Die Steuerlast auf Energie – (c) OECD

Damit senden die Regierungen komplett falsche Signale an den Markt. Die Auswirkungen sieht man etwa in Deutschland, wo die forsch angetragene Energiewende hin zu Erneuerbaren zu einer Renaissance billiger Kohlekraftwerke geführt hat.

Verkehrssektor vergleichsweise hoch belastet

Etwas anders ist die Situation beim Erdöl. Der Rohstoff wird im Schnitt mit rund hundert Euro je Tonne CO2-Ausstoß besteuert. Hauptverantwortlich dafür ist der Straßenverkehr, dem die Finanzminister aus Sicht der OECD verhältnismäßig hohe Steuern abverlangen. Allerdings mit mäßigem Erfolg: In Österreich zählt der Verkehrssektor immer noch zu den größten Sorgenkindern des Klimaschutzes.

Industrie zahlt halb so viel wie Haushalte

Die Autoren kritisieren nicht nur die niedrigen, sondern auch die verwirrend uneinheitlichen Steuern und Abgaben auf Energie. So ist der Großteil aller Emissionen außerhalb des Verkehrssektors nicht oder nur gering besteuert. Die Industrie kommt dabei im Schnitt doppelt so günstig davon wie private Haushalte.

Und selbst in Staaten wie Finnland oder Norwegen, die eine explizite CO2-Steuer eingeführt haben, garantiert das noch keine effektive Besteuerung. Die Steuern für eine Tonne CO2 varriieren oft je nachdem, ob ein Kohleraftwerk oder ein Industriebetrieb sie ausstößt. Die Hälfte aller CO2-Emissionen dieser Länder sind von den CO2-Steuern überhaupt befreit.

Subventionen statt Steuerausnahmen

Hier liegt der größte Fehler im aktuellen System, schreiben die Studienautoren, die gar nicht erst eine globale einheitliche CO2-Steuer fordern. Aus ihrer Sicht wäre schon geholfen, wenn die Finanzminister die Steuerausnahmen streichen - und tatsächlich alle CO2-Emissionen gleich hoch besteuern würden.

Will die Politik bestimmte Gruppen vor zu hoher Belastung schützen, soll sie das tun, allerdings in Form von direkten Subventionen. So müsste niemand im Winter frieren, weil die Heizung zu teuer wird und die realen Kosten und Geldflüsse im System würden endlich transparent.