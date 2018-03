Energiepreise: Gas im Jänner deutlich billiger

Die Preise für Haushaltsenergie sind in Österreich rund um den Jahreswechsel - von Dezember auf Jänner - in Summe unverändert geblieben. Im Jahresabstand stiegen sie um 0,6 Prozent, deutlich schwächer als im Dezember mit 1,7 Prozent Plus. Am stärksten verteuerte sich im Jänner Brennholz, gefolgt von Heizöl. Der Grund für die Preisrückgänge bei Gas war eine Senkung der Netztarife.

Heizöl kostete im Jänner so viel wie zuletzt im Juni 2015, also zweieinhalb Jahre davor. Damit kostete eine 3.000-Liter-Tankfüllung im Jänner rund 80 Euro mehr als ein Jahr davor, nach 66 Euro Mehrkosten im Dezember, so die Österreichische Energieagentur zu dem von ihr berechneten Energiepreisindex (EPI). Im Monatsabstand zog der Heizölpreis um 3,3 Prozent an. Die Spritpreise lagen im Jänner um 1,7 Prozent über dem Stand von Anfang 2017. Damit nahm die Preisdynamik deutlich ab, denn im Dezember waren Treibstoffe um 5,0 Prozent teurer als ein Jahr davor.

Feste Brennstoffe verteuerten sich im Jahresabstand um 5,1 Prozent. Dafür waren vor allem der um 5,5 Prozent höhere Preis für Brennholz und der um 7,1 Prozent höhere Preis für Holzbriketts verantwortlich. Auch die Kosten für Holzpellets (+3,6 Prozent) stiegen im Jahresvergleich an. Im Monatsvergleich, von Dezember auf Jänner, lagen die Preise der festen Brennstoffe durchwegs höher: jene für Brennholz um 0,9 Prozent, jene für Pellets um 2,0 Prozent und jene von Holzbriketts um 1,2 Prozent.

(APA)