Steht die Opec vor einem Strategieschwenk?

Dubai/Moskau/London. Eineinhalb Jahre, nachdem sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) mit großen Nichtmitgliedern wie Russland auf eine massive Förderdrosselung geeinigt hat, könnte es einen Strategieschwenk geben. Saudiarabien und Russland machen sich Insidern zufolge für höhere Ölfördermengen stark.

Geplant sei, die von den Opec- und den Nicht-Opec-Mitgliedern täglich hergestellte Ölmenge um eine Million Barrel zu erhöhen, sagten Insider. Minister aus Saudiarabien, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten (die ebenfalls ein großer Ölexporteur sind) haben sich am Rand des Internationalen Wirtschaftsforums St. Petersburg zu Gesprächen getroffen. Eine finale Entscheidung über die Erhöhung der Ölfördermenge soll beim nächsten Treffen von Opec-Mitgliedern und Nichtmitgliedern wie Russland am 22. und 23. Juni in Wien fallen. Eine Änderung sei aber abhängig von der Lage der Märkte, hatte zuletzt der russische Energieminister, Alexander Novak, gesagt.

Hintergrund für die Überlegungen sind Produktionsausfälle in Venezuela und im Iran. In Venezuela setzt eine Wirtschaftskrise der Herstellung des wichtigen Rohstoffs zu, während dem Iran US-Sanktionen drohen. Zudem hätten russische Ölförderunternehmen um mehr Flexibilität gebeten.

Allein schon die Ankündigung hat ausgereicht, um den Ölpreis sinken zu lassen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordseesorte Brent notierte gegen Mittag in London bei 77,75 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 78,93 Dollar. Die US-Leichtölsorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 70,15 Dollar.

Experten gehen davon aus, dass bei einer Erhöhung der Ölmengen die 80-Dollar-Marke, die Brent in der vergangenen Woche erstmals seit November 2014 übersprungen hatte, nicht mehr so leicht zu knacken sein wird. Das Wochenhoch des Brent-Preises lag bei 80,49 Dollar.

Auf Wochensicht ist jetzt der US-Ölpreis um fast drei Prozent und der Brent-Preis um etwa ein Prozent gefallen. Damit ist der jüngste Höhenflug der Ölpreise vorerst beendet. Zuvor hatte unter anderem die Sorge vor neuen Sanktionen der USA gegen das wichtige Förderland Iran die Ölpreise beflügelt. Der Opec-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)