Maarten Bloemen: „Wir meiden fossile Energieträger“

Die Presse: Herr Bloemen, der Templeton Climate Change Fund wurde erst kürzlich lanciert. Macht der Fokus auf die Senkung von Treibhausgasen Sinn, wenn die USA als großer Verursacher aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wollen?

Maarten Bloemen: Das Abkommen von 2016 sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit vor. Da gibt es dringend Handlungsbedarf. Und das haben nicht nur viele Länder, sondern auch zahlreiche Unternehmen erkannt. Ob die USA tatsächlich aussteigen werden, wird sich 2020 noch zeigen, nämlich genau zwei Tage vor den nächsten US-Präsidentschaftswahlen.



Ihre Aktienselektion ist sehr streng: Energietitel wie Total oder Shell kommen nicht infrage, obwohl viele Ölkonzerne erneuerbare Energien ausbauen. Sollte man den Firmen nicht eine Chance geben?

Noch immer fließen gut 90 Prozent der jährlichen Investitionen dieser Unternehmen in den Ausbau fossiler Energien und nur der kleine Rest in erneuerbare Energien. Das ist zu wenig. Wir meiden daher den Bereich der fossilen Energien.



Es werden auch immer öfter Kunststoffteile in Karosserien eingebaut. Sie wiegen damit weniger, die Emissionen werden gesenkt. Für die Herstellung von Kunststoff braucht man allerdings ebenfalls Öl.

Das reicht uns nicht als Argument für ein entsprechendes Investment. Wir sagen ja nicht, dass die Welt komplett auf den Einsatz von Öl verzichten soll. Er muss aber dramatisch gesenkt werden, um das Klimaziel zu erreichen. Wir bevorzugen daher ein Investment in erneuerbare Energien.



Dabei stechen einige Aktien aus dem Bereich der Windenergie hervor. Hat sich diese Branche inzwischen schon aus ihrem Nischendasein befreien können?

Allerdings. Wir sind zum Beispiel in die dänische Ørsted investiert, den weltweit größten Betreiber von Offshore-Windparks. Der Konzern bietet umweltfreundliche Lösungen an und trennte sich von der fossilen Energieproduktion. Auch Siemens Gamesa und Vestas, beide Hersteller von Windturbinen, können sich erfolgreich durchsetzen. Die Technologie in der Windenergie ist inzwischen sehr fortgeschritten, damit sinkt zunehmend auch die Abhängigkeit von öffentlichen Subventionen.



Weshalb sind Sie nicht auch in Solaraktien investiert?

Aufgrund der enormen Konkurrenz aus China sind die Preise etwa für Solarpaneele stark gesunken. Da fällt es derzeit schwer, wirtschaftlich gut aufgestellte Unternehmen zu vernünftigen Bewertungen zu finden.



Die größte Sektorgewichtung im Fonds entfällt auf die Technologiebranche mit Aktien wie Oracle. Sind hier die Bewertungen nicht auch schon recht hoch?

Wir haben deshalb bei Microsoft unlängst Gewinne mitgenommen. Ähnlich wie Microsoft fokussiert sich Oracle verstärkt auf das Cloud-Business, das Geschäft mit virtuellen, zentralen Datenspeichern. Die Aktie ist an der Börse aber günstiger bewertet. Mit dem Cloud-Business müssen einzelne Unternehmen nicht mehr eigene Datenspeicher betreiben, das senkt den Energieverbrauch.



Und wie passen Banken in den Kampf gegen den Klimawandel? Der Fonds investiert zum Beispiel in die französische BNP Paribas.

Es gibt zahlreiche Finanzhäuser, die ihre Kreditvergabe an Unternehmen etwa aus der Kohle- oder der Ölsandindustrie einstellen. Dazu zählt die BNP Paribas, die obendrein Green Bonds emittiert hat. Das Geld aus diesen Anleihen muss zweckgebunden für Umweltprojekte eingesetzt werden. Die Aktie ist sehr günstig bewertet, wie auch einige andere Bankenaktien in Europa. Und die Zinslandschaft beginnt sich zu normalisieren. Damit wird das Kreditgeschäft wieder lukrativer.



Auch die Pharmabranche verbindet man meist nicht mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Dennoch sind Sie zum Beispiel in die britische Shire investiert. Weshalb?

Ein Teil unseres Investmentansatzes fokussiert sich auf Unternehmen, die von möglichen Klimasteuern nicht betroffen wären, da sie aufgrund ihres Geschäftsmodells praktisch keine Emissionen erzeugen. Da passt die Pharmabranche gut ins Konzept, zumal viele Aktien aus dem Sektor derzeit günstig bewertet sind. Vor Kurzem hat zudem die japanische Takeda Pharmaceutical ein Übernahmeangebot für Shire gelegt, das gab dem Kurs einen extra Schub.

Zur Person Maarten Bloemen blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche zurück – 16 Jahre davon bei Franklin Templeton als leitender Analyst und Portfoliomanager, wo er unter anderem für den neu lancierten Templeton Climate Change Fund zuständig ist. Bloemen leitet unter anderem auch den Nachhaltigkeitsbereich in der Templeton Global Equity Group. Seinen Universitätsabschluss hat er im Bereich der Umweltstudien gemacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)