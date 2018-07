Gaspreise steigen den zweiten Monat in Folge empfindlich an

Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) steigt im Monatsvergleich um

11,3 Prozent. Ähnliche hohe Preissteigerungen waren zuletzt im Frühjahr 2017 beziehungsweise Sommer 2016 zu beobachten. Auch im Jahresvergleich steigt der ÖGPI und liegt mit einem Indexstand von 86,1 Punkten um 26,1 Prozent über dem Wert von Juli 2017.

Entwicklung des österreichischen Gaspreisindex seit 2011 – (c) ÖGPI

Der ÖGPI bildet den reinen Energiepreis ab. Netzgebühren sowie Steuern und Abgaben, die ebenfalls in der Gasrechnung von Endkunden beinhaltet sind, werden nicht berücksichtigt.

Strom und Gas in Ostösterreich ab Oktober teurer

Auch in Hinkunft müssen die österreichischen Haushalte mit höheren Energiepreisen rechnen. Strom und Gas werden im Osten Österreichs ab 1. Oktober teurer: Die EnergieAllianzAustria - Wien Energie, EVN und Energie Burgenland - erhöht die Preise. Für einen Durchschnittshaushalt steigt die Stromrechnung um rund drei Euro im Monat, die Gasrechnung um rund 2,3 Euro, teilte die EAA mit. Gründe seien höhere Beschaffungskosten sowie die Trennung der österreichisch-deutschen-Strompreiszone.

Für einen durchschnittlichen Haushaltskunden mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) steige der Gesamtpreis (inklusive Netzkosten, Steuern und Abgaben) um fünf bis sechs Prozent, hieß es aus der EAA zur APA. Für einen Gaskunden mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh betrage die Preiserhöhung (inklusive Netzkosten, Steuern und Abgaben) zwei bis drei Prozent.

"Die Gründe für die Preisanpassung liegen in den gestiegenen Beschaffungspreisen an den europäischen Energiemärkten für Strom und Erdgas sowie in der Trennung der gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland ab 1. Oktober", so die EAA am Dienstag in einer Pressemitteilung. In den Heimmärkten der EAA seien die Strom- und Gaspreise seit 2012 zehnmal in Folge gesenkt worden - die Strompreise in mehreren Schritten um ein Drittel und die Erdgaspreise um rund ein Viertel.

(Red./APA)