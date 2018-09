Strom wird auch im Sommer knapp

Wien. Die Hitzewelle im Spätsommer ist vorbei, und langsam kommt ans Tageslicht, was sich in diesen Wochen neben der Debatte über U-Bahn-Gerüche noch in Österreich abgespielt hat: In den drei heißen Augustwochen war Österreichs Stromversorgung am Rand der Belastbarkeit. Die Energieversorger mussten massenhaft Erdgas verbrennen, um den Bedarf zu decken. Der „Presse“ liegen Statistiken vor, die zeigen, wie eng es diesmal gewesen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2018)