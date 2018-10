100 Dollar für ein Fass Öl?

Das Öl verteuert sich weiter: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Freitagfrüh 85,01 US-Dollar (73,91 Euro). Das waren 43 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 51 Cent auf 74,85 Dollar.

Angesichts der angespannten Angebotslage am Rohölmarkt hält Russlands Energieminister Alexander Nowak einen Anstieg der Rohölpreise auf 100 Dollar für denkbar. Dies könnte bereits in diesem Herbst geschehen, sagte Nowak dem russischen Radiosender Business FM. "Der Markt ist sehr nervös und sehr emotional", sagte der Politiker und verwies etwa auf Angebotsengpässe in Iran.

Die Exporte des drittgrößten OPEC-Produzenten Iran sind seit längerem rückläufig und drohen weiter zu fallen. Der Grund sind Wirtschaftssanktionen der USA wegen des Streits über das iranische Atomprogramm. Anfang November sollen die Sanktionen in Kraft treten.

China und Indien sind größte Verbraucher

Gleichzeitig befeuert die Industrie die Nachfrage nach Öl durch die steigende Produktion von Plastik und ähnlichen Produkten, erklärte die Internationale energie-Agentur (IEA). Die Nachfrage nach petrochemischen Produkten mache den sinkenden Verbrauch von Kraftstoffen für Motoren wett.

Verantwortlich für den steigenden Verbrauch seien Schwellenländer wie China und Indien, auch wenn sich Regierungen bemühten, die Luftverschmutzung und den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid einzudämmen.

Voriges Jahr machten petrochemische Produkte, aus denen unter anderem Plastik entsteht, zwölf Millionen Barrel Öl pro Tag aus, was zwölf Prozent der Nachfrage entsprach. Laut IEA steigt dieser Wert bis 2050 auf fast 18 Millionen Barrel pro Tag. Der sehr langlebige Plastikmüll gilt als ein Hauptgrund für die Verschmutzung der Weltmeere.

(APA/dpa)