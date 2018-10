Hambacher Forst: RWE will Kohleförderung drosseln

Der deutsche Energiekonzern RWE will die Braunkohleförderung im Tagebau Hambach drosseln. „In einer ersten Bewertung haben wir Minderförderleistungen von etwa zehn bis 15 Millionen Tonnen Braunkohle jährlich unterstellt“, zitiert der „Spiegel“ einen Konzernsprecher am Dienstag. Der Rückgang der Förderung betrage damit 25 bis 38 Prozent. Der RWE-Sprecher rechne damit, dass „Ende 2019“ die Kohlebagger allmählich zum Stillstand kommen.

Das Oberverwaltungsgerichts in Münster hatte erst am Freitag in einem Eilverfahren den vorläufigen Erhalt des Hambacher Forstes verfügt. Die Abbruchkante des Tagebaus liegt derzeit noch einige Hundert Meter vom Waldrand entfernt. Seit Wochen laufen heftige Proteste gegen die Abholzung des Waldes. Er gilt als Symbol des Widerstands der Anti-Kohlekraft-Bewegung gegen die Umweltzerstörung und Klimaschädigung durch die Kohlewirtschaft.

Nachdem die für den Bergbau in Nordrhein-Westfalen zuständige Bezirksregierung Arnsberg den Hauptbetriebsplan des Tagebaus 2018 bis 2020 genehmigt hatte und eine Verbandsklage vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) abgewiesen wurde, wollte die RWE weitere Teile des Hambacher Forsts roden. Aus Gründen des Brutschutzes nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist dies zwischen dem 1. Oktober und Ende Februar möglich. Laut Gericht erklärte RWE, damit längstens bis zum 14. Oktober 2018 zu warten. Der BUND hat am 20. April erneut Klage gegen den genehmigten Hauptbetriebsplan erhoben und sieht im Hambacher Wald die Kriterien eines europäischen Naturschutzgebietes gegeben. Nun verfügte das Oberverwaltungsgericht Münster am 5. Oktober in Folge einer weiteren Klage des BUND gegen die Abholzung des Hambacher Forsts einen vorläufigen Rodungsstopp bis zur erneuten Bewertung des Sachverhalts.

(red)