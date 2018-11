Warum der Ölpreis so stark fällt

Wien. Am Montag traten die US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Ein Faktum, das schon seit Monaten bekannt ist. Die Rohstoffmärkte konnten sich also entsprechend gut darauf vorbereiten. Und das taten sie auch – mit steigenden Ölpreisen. Anfang Oktober kletterte der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent auf ein Ein-Jahres-Hoch von rund 86 Dollar. Seitdem der Preis diesen Wert erreicht hatte, ist er allerdings gefallen. Und zwar ziemlich drastisch. Um gut 15 Prozent, binnen weniger Wochen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2018)