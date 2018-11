Trockenheit setzt Verbund zu

Wien. Wegen des trockenen Sommers und des geringen Wasserangebots kürzt der Stromkonzern Verbund seine Ziele für 2018. Im laufenden Gesamtjahr soll das Konzernergebnis nur noch bei 340 Mio. Euro liegen, zuvor hatte das Unternehmen einen Überschuss von rund 370 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Noch im Sommer hatte der Verbund seine Prognose nach starken Halbjahresergebnissen angehoben.

Die Monate Juli, August und September zählten laut dem Stromkonzern jedoch zu den trockensten seit Beginn der Aufzeichnung. Die Wasserführung lag um 26 Prozent unter dem langjährigen Schnitt. Deutlich Federn lassen musste das Unternehmen deshalb im dritten Quartal, unterm Strich halbierte sich der Nettogewinn auf 55,3 Mio. Euro. Sieht man sich den Zeitraum Jänner bis September an, konnte der Verbund beim Gewinn zulegen.

Die Aktien des Verbund rutschten nach der Ergebnismitteilung zunächst stark ins Minus, konnten sich im Verlauf des Tages aber ins Plus vorarbeiten. Zu Mittag notierte der Verbund mit einem Aufschlag von über zwei Prozent. Das Papier hat in diesem Jahr einen beispiellosen Höhenflug hinter sich. Seit Jahresbeginn verteuerte sich die Aktie um über 90 Prozent, damit war sie der mit Abstand beste Wert im Wiener Leitindex ATX. Und auch auf Fünfjahressicht hat das Papier seinen Anlegern mit plus 135 Prozent schöne Gewinne beschert.

Verbund bei Öbag angedockt

Seit heuer ist zudem klar, dass Verbund-Chef Wolfgang Anzengrubers Vertrag um zwei Jahre verlängert wird, auch Finanzchef Peter Kollmann bleibt an Bord. Neu in den Vorstand ziehen Michael Strugl und Achim Kaspar ein.

Der Verbund teilte am Mittwoch auch mit, dass die Aktionäre für das Geschäftsjahr eine Ausschüttungsquote von 40 bis 45 Prozent erwarten dürfen. Vor allem den Bund wird das freuen. Der Verbund befindet sich nämlich zu 51 Prozent im Eigentum der Republik, rund ein Viertel hält ein Syndikat aus EVN und Wiener Stadtwerken, rund fünf Prozent gehören der Tiwag. Lediglich 20 Prozent der Anteile befinden sich im Streubesitz.

In den vergangenen Tagen wurde der Verbund auch immer wieder im Zusammenhang mit der neuen Staatsholding Öbag (zuvor Öbib) genannt, der er angehören soll. Die Beteiligung bleibt aber weiterhin im Eigentum des Finanzministeriums. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2018)