Ölpreis für US-Storte WTI fällt unter 50 Dollar

Der Ölpreis sinkt und sinkt: Erstmals seit mehr als einem Jahr fiel der Preis für die US-Referenzsorte WTI am Donnerstag im nachbörslichen elektronischen Handel in New York unter die Marke von 50 Dollar (44,31 Euro) pro Fass. An der New York Mercantile Exchange (Nymex) kostete das Barrel (159 Liter) zur Lieferung im Jänner am Vormittag 49,88 Dollar und damit 81 Cent weniger als am Vortag.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag in London 58,11 Dollar. Am Morgen hatte der Preis sogar bei 57,50 Dollar gelegen - so niedrig lag er zuletzt im Oktober 2017.

Seit Anfang Oktober ist der Ölpreis damit um mehr als 30 Prozent gefallen. Der Grund: Händler erwarten ein Überangebot bei gleichzeitig nachlassender Nachfrage wegen der sich abschwächenden Konjunktur. Sie erwarten nicht, dass sich die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) und ihre Partner Anfang Dezember in Wien auf eine Produktionsdrosselung einigen können.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe gesagt, Russland könne mit einem Preis von 60 Dollar pro Fass leben, erklärten die Analysten der Commerzbank. Saudi-Arabien habe bereits betont, es werde nicht allein die Produktion drosseln. In den USA sind die Lager zudem gut gefüllt

(APA/AFP)