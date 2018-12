OPEC-Öl-Drosselung erst in drei Monaten unterschriftsreif

Die Vereinbarung zwischen den OPEC-Staaten und weiteren großen Ölproduzenten auf eine Verringerung der Fördermengen soll in drei Monaten in Saudi-Arabien unterzeichnet werden. Das teilte der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail al-Masruei, am Montag in Abu Dhabi mit. Nach sechs Monaten solle dann über eine Verlängerung entschieden werden.

Die 15 OPEC-Staaten sowie weitere wichtige Förderländer wie Russland hatten sich am Freitag in Wien auf eine Drosselung der Ölproduktion schon ab Jänner 2019 verständigt - und zwar um zusammen 1,2 Millionen Barrel pro Tag. Das Ölkartell werde seine tägliche Fördermenge um 800.000 Barrel verringern, kündigte Iraks Ölminister Thamer Ghadhban an. Weitere 400.000 Barrel pro Tag würden Nicht-OPEC-Staaten beisteuern. Mit den Maßnahmen soll der Ölpreis stabilisiert werden. Er ist seit Oktober um fast ein Drittel eingebrochen, was vor allem am weltweiten Überangebot liegt.

(Reuters)