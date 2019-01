Strom: Geschenkt ist noch zu teuer

Wien. Strom kaufen wird (kurz, aber doch) wieder zum Geschäft. Am zweiten Jänner erzeugten Kraftwerksbetreiber in Österreich und Deutschland so viel elektrische Energie, dass sie sogar noch etwas drauflegen mussten, wenn sie ihren Strom loswerden wollten. In Österreich erhielten Großhändler für jede „gekaufte“ Megawattstunde bis zu 16,50 Euro überwiesen, berichtet die Österreichische Energieagentur. Bei den deutschen Nachbarn war die Lage noch drastischer: Hier mussten die Produzenten bis zu 48,90 Euro je Megawattstunde zuzahlen. Ein gutes Geschäft also für die heimischen Kunden, aber bei weitem nicht so gut, wie es noch vor wenigen Monaten gewesen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)