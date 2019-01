Deutsche Bank und Commerzbank wollen über Fusion verhandeln

Die Deutsche Bank sieht eine von der deutschen Regierung orchestrierte Fusion mit der Commerzbank laut einem Agenturbericht als letzte Option, sollte es nicht schnell gelingen, das krisengeplagte Institut auf Kurs zu bringen. Man habe Angst, dass ein solcher Deal am Ende die einzige Option für die Deutsche Bank sein könnte, wenn das Geschäft sich im laufenden ersten Quartal nicht verbessern sollte.

Das berichtete "Bloomberg" am Donnerstag unter Berufung auf nicht genannte Personen, die über die Gedankenspiele im Hintergrund informiert sein sollen. Die Gespräche zwischen den beiden Geldhäusern könnten bereits Mitte des Jahres beginnen.

Sprecher von Deutscher Bank und Commerzbank wollten den Bericht nicht kommentieren. Das größte deutsche Geldhaus legt seine Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr am Freitag (1. Februar) vor. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte einer Fusion mit der Frankfurter Konkurrenz im vergangenen Sommer zunächst eine Absage erteilt und gesagt, dass Geldhaus müsse erst seine Hausaufgaben machen, bevor er bereit sei darüber nachzudenken. Als Zeitraum hatte er damals "zwölf bis 18 Monate" genannt.

Anleger verunsichert

Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass das von Olaf Scholz (SPD) geführte Finanzministerium eine Fusion der beiden Banken nachdrücklich unterstützt, um den Bankenstandort Deutschland zu stärken. Verdi-Chef Frank Bsirkse, der im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, hatte allerdings zuletzt klar gemacht, dass es in dem Kontrollgremium niemanden gebe, der an einem Zusammenschluss der beiden Frankfurter Geldhäuser interessiert sei.

An der Börse sorgte die Meldung am Donnerstag für Druck auf die beiden Aktien. Deutsche Bank verloren drei Prozent, Commerzbank gaben 2,2 Prozent nach. Das verunsichere die Anleger, sagten Händler. Aus Sicht von Michael Hünseler, Chef-Portfoliomanager für Anleihen beim Vermögensverwalter Assenagon, wäre eine Fusion eine Notlösung, keine ökonomische Notwendigkeit.

Die Deutsche Bank dürfte im vierten Quartal, das durch eine zweitägige Großrazzia wegen Geldwäscheverdachts und schwere Turbulenzen an den Finanzmärkten gezeichnet war, einen Verlust geschrieben haben. Für das Gesamtjahr 2018 wird allerdings ein Gewinn erwartet - der erste nach drei Verlustjahren in Folge. Die Aktie hat seit dem Chefwechsel im April gut 30 Prozent an Wert verloren. Dennoch halten die Großaktionäre, darunter das Emirat Katar und der chinesische Mischonzern HNA Sewing nach wie vor die Treue. Zumindest Katar gilt nicht als Unterstützer einer deutsch-deutschen Bankenfusion. Zuletzt hatte es unbestätigte Berichte gegeben, wonach das Emirat eine Aufstockung seines Anteils an der Bank erwägt.

