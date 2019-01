Der Brexit-Schaden ist schon da

Wien. Wie teuer kommt der Brexit die britische Wirtschaft schlussendlich zu stehen? Diese bange Frage stellt man sich dies- und jenseits des Ärmelkanals seit einigen Monaten. Bisher gab es als Antwort vor allem Stimmungsindizes, die eine steigende Verunsicherung sowie Ankündigungen von Großbanken anzeigen, ihre Geschäfte nach Paris oder Frankfurt zu verlegen.

Am Donnerstag ließ nun der britische Verband der Autoindustrie SMMT mit ganz konkreten Zahlen aufhorchen. So sank die Produktion im vergangenen Jahr bereits um 9,1 Prozent auf 1,52 Mio. produzierte Fahrzeuge. Noch wesentlich tragischer: Verglichen mit dem Jahr vor der Brexit-Abstimmung, 2015, gingen die Investitionen sogar von 2,5 Mrd. Pfund (2,86 Mrd. Euro) auf nur mehr 588,6 Mio. Euro zurück. Der Brexit habe bereits „enormen Schaden“ angerichtet, so SMMT-Chef Mike Hawes gegenüber britischen Medien. Bei der Industrie herrsche „Alarmstufe Rot“.

Drittgrößter Hersteller der EU

Die Autoindustrie ist aufgrund ihrer engen Verzahnung mit Kontinentaleuropa dabei wohl besonders stark betroffen. So gehen knapp 54 Prozent aller in Großbritannien produzierten Fahrzeuge in die restliche EU. Und auch wenn britische Hersteller weitgehend aus dem Straßenbild verschwunden sind, handelt es sich dabei um keine kleine Industrie. So ist Großbritannien gleichauf mit Frankreich der drittgrößte Autoproduzent Europas (nach Deutschland und Spanien). Vor allem japanische Hersteller wie Nissan, Toyota oder Honda haben auf der Insel ihre „Europa-Fabriken“. Die Branche beschäftigt direkt 186.000 Menschen.

Die ausbleibenden Investitionen sind dabei nun ein eindeutiges Signal. Denn ohne kontinuierliche Erneuerung der Maschinen bleiben hochautomatisierte Autofabriken nicht lang konkurrenzfähig. Eine Verlagerung an andere Standorte ist die Folge. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)