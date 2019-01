Ist Fusion für Deutsche Bank letzte Option?

Frankfurt. Allein weitermachen, mit der Commerzbank fusionieren oder mit einem ausländischen Institut – andere Möglichkeiten sah der Aufsichtsrat der Deutschen Bank schon im vorigen Herbst nicht. Jetzt hängt alles vom Geschäftsverlauf im ersten Quartal ab: Sollte dieses – nach dem wahrscheinlichen Verlust im vierten Quartal 2018 – nicht besser laufen und es nicht gelingen, das krisengebeutelte Institut auf Kurs zu bringen, sieht das größte deutsche Finanzinstitut die Fusion mit der Commerzbank als letzte Option.

Gespräche könnten bereits Mitte des Jahres beginnen, berichtet Bloomberg. Bankensprecher wollten dies nicht kommentieren.

Wenn Bankchef Christian Sewing heute, Freitag, die Bilanz für das Vorjahr präsentiert, wird man wissen, wie es gelaufen ist – und wie es weitergehen soll. Sewing hat einer Fusion mit der Frankfurter Konkurrenz im vergangenen Sommer zunächst eine Absage erteilt und gesagt, das Institut müsse erst seine Hausaufgaben machen, bevor er bereit sei, darüber nachzudenken. Als Zeitraum hatte er damals zwölf bis 18Monate genannt.

Zuletzt verdichteten sich Anzeichen, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Fusion nachdrücklich unterstützen würde, um den Bankenstandort Deutschland zu stärken. Verdi-Chef Frank Bsirkse, der Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist, hat allerdings klargemacht, dass es in dem Kontrollgremium niemanden gebe, der an einem Zusammenschluss interessiert sei. An der Börse ging es am Donnerstag für beide Aktien nach unten. Die Aktie hat seit dem Chefwechsel im April gut 30Prozent an Wert verloren. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)