Nach Rezessionsjahr: Italiens Industrielle sehen weiter schwarz

Nachdem Italien als erste Volkswirtschaft der Eurozone in die Rezession gerutscht ist, sehen Italiens Industrielle schwarz. Im Gesamtjahr 2019 rechnen sie mit einem Wirtschaftswachstum von knapp über Null, teilte das Forschungszentrum des Industriellenverbands Confindustria am Freitag mit. Sowohl im Industrie-, als auch im Dienstleistungsbereich sei mit einer schwachen Konjunktur zu rechnen. Besorgniserregend sei auch der sinkenden Konsum. Vor allem beim Autoverkauf sei ein Rückgang gemeldet worden, so der Unternehmerverband.

Anders sieht die Lage der italienische Premier Giuseppe Conte. Er zeigte sich überzeugt, dass Italien bald die positiven Auswirkungen der expansiven Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung zu spüren bekommen wird, die im Haushaltsplan 2019 enthalten sind. "Es gibt keinen Grund, das Vertrauen zu verlieren. Italien wird ab dem zweiten Halbjahr 2019 die positiven Auswirkungen des Haushaltsplans zu spüren bekommen", so Conte am Freitag.

Laut dem Chef des Gewerkschaftsverbands UIL, Carmelo Barbagallo, muss vor allem die Bauwirtschaft gefördert werden, die in den Krisenjahren über 700.000 Jobs verloren habe. Der oppositionellen Sozialdemokraten (PD) riefen die Regierung angesichts der Konjunkturverschlechterung zu Verhandlungen über eine Änderung des Haushaltsgesetzes auf. "Nach 14 Quartalen kontinuierlichen Wachstums hat die Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung ihr erstes Resultat erreicht: Sie stürzt Italien in die Rezession", kritisierte der Fraktionschef der Sozialdemokraten (PD) im italienischen Senat, Andrea Marcucci.

