Thyssen Krupp treibt den Umbau voran

Bochum. Es ist und bleibt ein Stahlbad, durch das die Aktionäre von Thyssen Krupp gehen: Konzernchef Guido Kerkhoff stellte ihnen am Freitag bei der Hauptversammlung zwar mittelfristig deutlich höhere Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge in Aussicht. Damit sollten auch wieder höhere Dividenden möglich sein.

Gleichzeitig bereitete er die Aktionäre aber auf mögliche Rückschläge vor. Das erste Quartal werde schwächer ausfallen als das Vorjahresergebnis, sagte er. Man liege aber im Plan. Im Gesamtjahr will der Konzern im fortgeführten Geschäft (ohne Stahl) ein Betriebsergebnis von über einer Mrd. Euro nach zuvor 706 Mio. Euro einfahren.

Kerkhoff braucht das Wohlwollen der Aktionäre, um die geplante Aufspaltung des Traditionskonzerns umzusetzen. Er will das Unternehmen in einen Industriegüterkonzern und einen Werkstoffkonzern aufteilen. Zur Industrials AG sollen neben den Aufzügen das Autozuliefergeschäft und der Kernanlagenbau gehören. In der Materials AG sollen der Werkstoffhandel, die Anteile des Konzerns am Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel und das Marinegeschäft gebündelt werden. Kerkhoff will die Hauptversammlung in einem Jahr über die Pläne bereits abstimmen lassen.

Die in den vergangenen Monaten schwächelnde Aktie legte zeitweise um mehr als fünf Prozent zu. „Keine negativen neuen Nachrichten sind gute Nachrichten“, sagte ein Händler. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)