Niedersachsen rettet Bank mit Milliarden

Hannover. Die Bank solle öffentlich-rechtlich bleiben. Mit diesem Argument begründete die Regierung des deutschen Bundeslandes Niedersachsen am Freitag eine Kapitalspritze von 2,5 Mrd. Euro für die angeschlagene Nord LB. Die Bank ist schon bisher im Mehrheitsbesitz des Landes, gemeinsam mit Sparkassen und anderen Landesbanken soll sie mit bis zu 3,7 Mrd. Euro fit für die Zukunft gemacht werden. Die Politik erteilte dem Einstieg privater US-Finanzinvestoren somit eine Absage.

„Dies ist die wirtschaftlichste Lösung für Niedersachsen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag in Berlin. Grund für die Schieflage der Nord LB sind faule Schiffskredite. Deshalb bestehe „unabweisbarer Handlungsbedarf“, betonte Weil. Die angestrebte gemeinsame Lösung mit den Sparkassen sei besser als der Einstieg privater Investoren oder eine Abwicklung. Laut Insidern hatten die US-Finanzinvestoren Cerberus und Centerbridge ein gemeinsames Angebot für knapp die Hälfte der Bank vorgelegt.

Unterschied zur Hypo

In Deutschland wird somit erstmals seit dem Ende der Finanzkrise wieder eine Bank mit Steuermilliarden gerettet. Ein Vorgang, der im Rahmen der europäischen Bankenunion eigentlich nicht mehr passieren sollte. In die Schieflage geratene Institute sollten demnach vornehmlich abgewickelt oder mit privatem Kapital restrukturiert werden. Der Unterschied zu früheren Rettungen – so auch der Hypo Alpe Adria in Österreich – besteht in diesem Fall allerdings darin, dass die Nord LB bereits im Eigentum des Landes ist und nicht erst verstaatlicht wird.

Niedersachsen zeigte sich zuversichtlich, dass man beihilferechtlich und aufsichtsrechtlich einen guten Weg gefunden habe. Die Bilanzsumme von derzeit rund 150 Mrd. Euro solle künftig bei etwa 100 Milliarden Euro liegen.(Reuters/jaz)



