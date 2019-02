IG Metall droht mit Warnstreiks in der Stahlbranche

In der nordwestdeutschen Stahlindustrie stehen die Zeichen nach einer erfolglosen dritten Verhandlungsrunde auf Streik. Es habe sich keine neue wirtschaftliche Situation ergeben, die diskutiert werden müsste, erklärte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler, am Freitag.

Diese Beschäftigten der Branche könnten ab der kommenden Woche in Warnstreiks treten. "Das werde ich unserer Tarifkommission morgen empfehlen," ergänzte Giesler. Ohne Angebot ergäben Verhandlungen derzeit keinen Sinn. Darum habe man die Gespräche am Freitag bereits nach 15 Minuten beendet. Die IG Metall ist mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Gehalt sowie der Einführung eines Urlaubsgelds von 1800 Euro in die Verhandlungen gegangen. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 18. Februar stattfinden.

(Reuters)