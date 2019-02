Glücksspielverbot in Albanien: „Eure Männer werden heimkommen“

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama sitzt im Kreis einer Gruppe von Frauen verschiedenster Altersgruppen. Schauplatz ist ein Platz im Weichbild des Viertels Lapraka in Albaniens Hauptstadt Tirana. Der Premier greift zum Mikrofon und verkündet: „Am 31. Dezember werden wir Euch alle, werden wir alle Mütter, Ehefrauen, Schwestern und Großmütter retten. Der 31. Dezember ist ein Geschenk an Euch: Eure Glücksspiel-abhängigen Männer werden nach Hause zurückkommen.“ Er bezog sich, mit leicht melodramatischer Note, auf die positiven Folgen des Glücksspielverbots, das die sozialistische Regierung damals plante, tatsächlich eine Woche später beschloss und das seit 1. Jänner 2019 in Kraft trat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)