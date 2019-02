Polizei in Singapur prüft Vorwürfe gegen Wirecard

Die Polizei in Singapur prüft Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsabwickler Wirecard. "Die Polizei schaut sich das an", teilte eine Sprecherin am Montag auf eine entsprechende Anfrage per E-Mail mit. Die "Financial Times" hatte am Mittwoch und Freitag von einem Verdacht auf kriminelle Machenschaften bei Wirecard berichtet.

Das Unternehmen wies die Anschuldigungen vehement zurück. Die Behauptungen seien "irreführen und diffamierend". Sowohl eine interne Überprüfung als auch eine unabhängige Untersuchung einer beauftragten Rechtsanwaltskanzlei hätten kein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern gefunden, teilte Wirecard am Montag mit.

Im April 2018 habe ein Mitarbeiter in Singapur Bedenken wegen mutmaßlicher Compliance-Verletzungen eines Kollegen geäußert. Eine interne Überprüfung habe ergeben, dass die Vorwürfe unbegründet waren und auch mit persönlichen Feindseligkeiten zusammenhängen könnten. Dennoch habe Wirecard eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, die bisher ebenfalls kein Fehlverhalten feststellen konnte. Die Prüfung sei aber noch nicht ganz abgeschlossen.

Wirecard widerspreche der Berichterstattung der "Financial Times" ausdrücklich, hieß es weiter. Die britische Wirtschaftszeitung hatte am Mittwoch und am Freitag von einem Verdacht auf kriminelle Machenschaften bei Wirecard berichtet und die Aktien des DAX-Konzerns auf Talfahrt geschickt.

(APA/Reuters)