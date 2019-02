Das schwierige Jubiläum des Jerome Powell

New York. Es begann ziemlich unspektakulär. Dass Donald Trump die unter Republikanern eher unbeliebte Janet Yellen austauschen würde, war weitgehend erwartet worden. Auch dass der Präsident Jerome Powell als neuen Notenbankchef nominierte, überraschte kaum. Also gab der Senat Ende Jänner 2018 mit überwältigender Mehrheit grünes Licht und vor einem Jahr, am 5. Februar, trat der nun 16. Chef der Federal Reserve seinen Job an. Kaum jemand erahnte, was kommen sollte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2019)