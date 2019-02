Wien. Es war ein Jänner, wie er im Buche des Kreml steht. Fast in sowjetischer Manier konnten die Behörden Rekorde präsentieren, von denen sie lang geträumt hatten und die die Welt dem zunehmend isolierten Land nicht zugetraut hat. Das vor allem in einer Zeit, in der ein Hauch von wirtschaftlicher Stagnation das Land umhüllt und daher nicht nur aufgrund des möglichen neuen Wettrüstens Erinnerungen an die Zeit von vor der Perestroika wach werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2019)