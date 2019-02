Aufregung im Iran über Euro-Vorstoß

Teheran/Paris/Berlin. Es ist ein mutiger Vorstoß: Die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich (trotz Brexit-Verhandlungen) zusammengetan, um den Atomvertrag mit dem Iran zu retten – nachdem US-Präsident Trump ihn aufgekündigt hatte. Aus der Sicht Europas ist Trumps Rückzug auch ein passender Vorwand, um nach 20 Jahren eine Agentur auf die Beine zu stellen, die internationalen Zahlungsverkehr via Euro abwickelt – ohne die wachsamen Augen der Amerikaner damit zu belästigen.

In Paris soll dafür die Instex entstehen (Instrument in Support of Trade Exchanges). Erster Chef soll ein Deutscher werden. Die Agentur ist konzipiert, um US-Sanktionen zu verhindern. Washington wird sich mit den großen europäischen Staaten nicht anlegen, so die Überlegung. Womit nicht zu rechnen war: Ausgerechnet der Iran beschwert sich nun. In Form des obersten Richters, Sadeq Amoli-Larijani. Dem geht der Vorstoß nämlich nicht weit genug. Europa möchte mit dem Handel von Nahrungsmitteln und Medizin loslegen, der Iran am liebsten gleich Öl gegen Euro handeln.

„Nach neun Monaten Zögern und Verhandeln haben die Europäer einen Mechanismus mit limitierter Reichweite geschaffen“, sagte der Richter laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Zudem hätten die Europäer „erniedrigende Bedingungen“ für den Start der Agentur gestellt. Konkret geht es um den Wunsch der Europäer, dass der Iran sich den G7-Regeln gegen Geldwäsche unterwerfen soll. Auch das (nicht atomare) iranische Raketenprogramm soll Gegenstand von Verhandlungen werden. Basis des europäischen Vorstoßes bleibt aber das Atomabkommen, das vom Iran, Europa, Russland, China und den USA in der Amtszeit von Barack Obama geschlossen wurde.

Seitdem US-Präsident Donald Trump von diesem zurückgetreten ist und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt hat, haben sich auch viele europäische Firmen wieder aus dem Land zurückgezogen. Die USA machen auch weiter Druck auf Banken und Firmen aus aller Welt, mit Teheran keine Geschäfte zu machen. (jil)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)