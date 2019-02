Europas Angst vor Chinas Geld

Wien. Die Bilanz ist beeindruckend: In den vergangenen zehn Jahren hat sich China in mehr als tausend Unternehmen in Europa eingekauft. Darunter so klingende Namen wie der italienische Reifenhersteller Pirelli oder der schwedische Autobauer Volvo. Auch vier Flughäfen, sechs Häfen und 13 professionelle Fußballklubs aus Europa stehen auf Pekings Habenseite.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)