Pkw-Maut: Freie Fahrt für deutsche Bürger

Luxemburg/Wien. Freie Fahrt für freie Bürger – dieses inoffizielle Motto des deutschen Straßenverkehrs könnte schon bald nur noch für deutsche Staatsbürger gelten. In dem Rechtsstreit zwischen Österreich und Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (Rechtssache C-591/17) um die Einführung einer Pkw-Autobahnmaut stellte sich Generalanwalt Nils Wahl am gestrigen Mittwoch auf die Seite Deutschlands. In seinem Schlussantrag empfahl Wahl den EU-Höchstrichtern, die österreichische Klage abzuweisen. Dieser Schlussantrag ist nicht bindend, doch in den allermeisten Fällen folgen die EuGH-Richter der Argumentationslinie des Generalanwalts.



1. Wie kam es zu dem Rechtsstreit zwischen Österreich und Deutschland?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)