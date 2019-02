Deutschland: Debatte über längeres Arbeitslosengeld

Wien. Die deutschen Hartz-Reformen gelten den einen als Grund für die niedrige Arbeitslosigkeit, den anderen als schuld an prekären Jobs und Armut. Nun entspinnt sich in Deutschland eine Debatte über das Arbeitslosengeld. SPD-Chefin Andrea Nahles will die Bezugsdauer für ältere Arbeitslose deutlich ausweiten. Wer 50 Jahre oder älter ist, soll bis zu 33 Monate lang Arbeitslosengeld eins beziehen können, in Einzelfällen sogar bis zu drei Jahre. Derzeit sind es bis zu zwei Jahre. Das Arbeitslosengeld eins ist eine Versicherungsleistung, analog zu Arbeitslosengeld und Notstandshilfe in Österreich. Wenn der Anspruch ausläuft, greift in Deutschland die Sozialhilfe (Arbeitslosengeld zwei) und in Österreich die Mindestsicherung.

Nicht nur die bürgerliche CDU, auch Experten sehen den Vorschlag kritisch. Ein längeres Arbeitslosengeld setze falsche Anreize und hätte „fatale“ Konsequenzen, heißt es vom wirtschaftsnahen IW Köln. Die Arbeitsmarktforschung belege, dass eine lange Bezugsdauer dazu führe, dass die Arbeitslosigkeit lange andauert. „Wer fast drei Jahre lang Leistungen bezieht, sucht dementsprechend mit geringerer Intensität nach einem neuen Job als jemand, dem nach zwölf Monaten Hartz IV droht“, so Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer.

Änderungen geplant

Das ist auch für Österreich interessant, weil hierzulande Änderungen beim Arbeitslosengeld anstehen. Geplant ist die Abschaffung der Notstandshilfe, Details sind aber noch keine bekannt, da sich die Regierung noch uneins ist. Experten wie der Chef des Arbeitsmarktservice, Johannes Kopf, plädieren dafür, am Anfang der Arbeitslosigkeit mehr Unterstützung zu zahlen als das jetzt der Fall ist. Das Arbeitslosengeld ist in Österreich vergleichsweise niedrig: Man erhält 55 Prozent des Letztverdienstes, in Dänemark fast 80 Prozent. Es kann dafür in Österreich durch die Notstandshilfe praktisch unbegrenzt bezogen werden. (hie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)