UniCredit krempelt Führungsteam um

Die Bank Austria-Mutter UniCredit krempelt ihr Führungsteam um. Die beiden Manager Gianfranco Bisagni und Niccolo Ubertalli sind zu Co-CEOs der Bank für den CEE-Raum ernannt worden. Ubertalli, derzeit Vize-CEO bei UniCredits türkischer Tochter Yapi Kredi Bank, und Bisagni werden eng mit Francesco Giordano und Olivier Khayat zusammenarbeiten, die zu Co-CEOs für Westeuropa avancieren.

Wie die Bank in einer Presseaussendung am Mittwochabend berichtete, wird das Führungsteam in Hinblick auf die Vorstellung des neuen strategischen Plans 2020-2023 neu organisiert. Der neue Plan wird am 3. Dezember in London vorgestellt. Der Entwicklungsplan 2020-2023 ist die Fortsetzung des Rationalisierungsplans "Transform 2019".

"Wir bereiten uns auf die neue strategische Phase vor. Unser Hauptziel ist die Schaffung von dauerhaftem Wert für unsere Stakeholders mit Initiativen, die auf Entwicklung unserer Aktivitäten setzen. Ziel ist, dass UniCredit eine erfolgreiche gesamteuropäische Bank bleibt", so UniCredits Chef Jean-Pierre Mustier.

Gianni Franco Papa verlässt Posten des Generalmanagers

Nach 39 Jahren bei der UniCredit, in der er mehrere Spitzenpositionen besetzt hat, tritt Gianni Franco Papa, General Manager der UniCredit am 1. Juni 2019 zurück. Er verlässt auch den Posten des Chairman der UniCredit AG. Der 62-jährige Papa behält den Posten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der UniCredit Bank Austria.

Papa hat eine langjährige Verbindung zur Bank Austria: Er war mehr als fünf Jahre stellvertretender CEO der UniCredit Bank Austria und verantwortlich für das CEE-Geschäft in Wien. Das CEE-Geschäft sind die Wiener inzwischen los, es wurde von der Gruppe an den Hauptsitz nach Mailand abgezogen.

Papa ist seit 2016 General Manager der UniCredit und verantwortlich für alle businessrelevanten Aktivitäten innerhalb der Gruppe. In dieser Funktion ist er auch Mitglied des UniCredit Executive Management Committees. Er ist bereits seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrats der Unicredit Bank Austria. Der Italiener arbeitete in verschiedenen Positionen innerhalb des Konzerns im internationalen Bereich. Von Jänner 2015 bis August 2016 war er Leiter der Division Corporate & Investment Banking (CIB). Zuvor war er ab 2010 Leiter der Division CEE und stellvertretender CEO der UniCredit Bank Austria.

