Paris und Berlin einigen sich im Pipeline-Streit

Frankreich und Deutschland sollen sich kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Streit um Nord Stream 2 geeinigt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Berlin und Paris stellten demnach den anderen EU-Staaten einen neuen Vorschlag zur Überarbeitung der europäischen Gasrichtlinie vor.

Dem Vorschlag zufolge soll die Zuständigkeit für Pipelines mit Drittstaaten wie Russland bei dem EU-Land liegen, wo die Leitung erstmals auf das europäische Netz trifft. Bei Nord Stream 2 ist das Deutschland. "Frankreich hat vor, die Annahme der Direktive zu unterstützen", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Paris.

Am Donnerstag hatte Frankreich noch erklärt, es wolle das Vorhaben unterstützen, die EU-Regeln für Pipelines aus Drittstaaten zu verschärfen. Die überarbeitete Richtlinie hätte der EU-Kommission eine Handhabe gegen das Projekt gegeben.

Bundesregierung wollte sich nicht äußern

Nord Stream 2, die OMV arbeitet ebenfalls an dem Projekt mit, soll ab Ende 2019 russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Deutschland würde dadurch zum Hauptverteiler für russisches Erdgas in Westeuropa, während Polen und die Ukraine als Transitländer für Gaslieferungen geschwächt würden. Mit dem Bau wurde bereits teilweise begonnen.

Bislang gab es im EU-Rat der Mitgliedstaaten keine Mehrheit, um die Überarbeitung der Gas-Richtlinie voranzutreiben. Mit der Unterstützung von Frankreich und weiteren Staaten konnte Deutschland eine gemeinsame Position der 28 Mitgliedstaaten für eine Verschärfung verhindern.

Die Bundesregierung wollte sich zunächst nicht öffentlich zu dem Kompromiss-Dokument äußern. "Es liegen Entscheidungen an, dazu sind wir mit Frankreich und allen anderen im Gespräch", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Reaktion auf den AFP-Bericht. Er wolle "in die Beratungen nicht hineinkommentieren".

