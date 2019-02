Saisonschluss für Spaniens Tourismusrekorde

Madrid. Vor Spaniens sonnigen Tourismushimmel schieben sich Wolken. Die Zeit der Wachstumssprünge der Urlaubsindustrie ist vorbei, vor allem weil die Konkurrenz am Mittelmeer aufholt. 2018 stieg die Zahl der internationalen Feriengäste im spanischen Königreich nur noch um ein Prozent auf insgesamt 82,8 Millionen – im Vorjahr hatte es noch ein Plus von neun Prozent gegeben. Dies geht aus offiziellen Zahlen des Statistikinstituts INE hervor. Ausgerechnet die Deutschen und die Briten, Spaniens wichtigste Besuchernationen, kehrten dem südeuropäischen Sonnenreich in den vergangenen Monaten den Rücken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)